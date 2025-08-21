Нетаньяху поручил возобновить переговоры по освобождению заложников

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил вновь начать переговоры по освобождению всех заложников, сообщает ТАСС.
В видеообращении Нетаньяху сообщил, что прибыл в сектор Газа с целью утверждения планов по захвату города Газа.
«Я прибыл (в сектор Газа. — Прим. БЕЛТА), чтобы утвердить планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и разгрому ХАМАС. В то же время я поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля», — сказал он. По его словам, Израиль находится на этапе принятия решения.
Ранее в интервью телеканалу Sky News политик заявил, что война в секторе Газа находится на завершающей стадии и может закончиться, когда Израиль возьмет под контроль полуэксклав, информирует РИА Новости. Израильский премьер добавил, что боевые действия могут закончиться, когда ХАМАС сложит оружие и освободит оставшихся 50 заложников, из которых не менее 20 живы. -0-