Нетаньяху поручил возобновить переговоры по освобождению заложников

«Я прибыл (в сектор Газа. — Прим. БЕЛТА), чтобы утвердить планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и разгрому ХАМАС. В то же время я поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля», — сказал он. По его словам, Израиль находится на этапе принятия решения.