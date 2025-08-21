В Днепропетровской области в результате ракетного удара ликвидирован старший офицер штаба 121-го отдельного полка связи ВСУ подполковник Роман Демченко. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным агентств, удар, приведший к гибели офицера, был нанесен 18 августа. Подполковник Роман Андреевич Демченко занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности.
121-й отдельный полк связи — это не рядовое подразделение, а фактически «нервный центр» всего оперативного командования ВСУ «Восток». Его основная задача — обеспечение устойчивой и защищенной связи, а также управление войсками на одном из ключевых направлений. Такие подразделения развертывают командные пункты и координируют действия различных частей на фронте.
Уничтожение высокопоставленного офицера, отвечавшего за связь и кибербезопасность в этом ключевом звене может нарушить координацию и «ослепить» командование группировки на передовой.
