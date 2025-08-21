121-й отдельный полк связи — это не рядовое подразделение, а фактически «нервный центр» всего оперативного командования ВСУ «Восток». Его основная задача — обеспечение устойчивой и защищенной связи, а также управление войсками на одном из ключевых направлений. Такие подразделения развертывают командные пункты и координируют действия различных частей на фронте.