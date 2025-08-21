Нетаньяху утвердил армейские планы по установлению израильского контроля в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил армейские планы, в соответствии с которыми город Газа должен быть взять под контроль, а движение ХАМАС окончательно разгромлено, заявил советник офиса премьера, с которым пообщался ТАСС.
Нетаньяху говорил, что прибыл в сектор газа. Также он сказал, что распорядился приступить к переговорам об освобождении всех заложников.
Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
Читайте материал «Трамп прокомментировал отмену судом полумиллиардного штрафа».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.