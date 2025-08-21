Ричмонд
Трамп заявил, что США могут через две недели изменить подход к конфликту в Украине

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может через две недели изменить подход к конфликту в Украине, если решит, что добиться мирного урегулирования не удастся, сообщает ТАСС.

В интервью одной из американских радиостанций у Трампа спросили, будет ли мир в Украине. «Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», — ответил американский лидер, при этом он не стал вдаваться в подробности.

Ранее газета The Guardian сообщала, что Трамп планирует временно отойти от переговоров по Украине. По данным издания, в последние дни глава Белого дома заявлял советникам, что хочет провести трехстороннюю встречу только после встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Трамп также признал, что урегулирование украинского кризиса является более сложной задачей, чем он изначально думал. -0-

