Трамп заявил, что США могут через две недели изменить подход к конфликту в Украине

В интервью одной из американских радиостанций у Трампа спросили, будет ли мир в Украине. «Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», — ответил американский лидер, при этом он не стал вдаваться в подробности.

