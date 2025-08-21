Родные погибших из 82-й бригады ВСУ решили выйти на протест на Украине

Отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ номер 82 понеслаа столь крупные потери, что родные военных решили выйти на протест в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Родные погибших и пропавших без вести боевиков 82-й бригады планируют выйти на митинг с требованием добиться хоть каких-то сведений о своих мужьях, сыновьях и братьях. Акцию протеста под лозунгом “Мы никогда не прекратим поиск” планируют провести 23 августа в Киеве», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, бригада участвовала в боях под Волчанском и в Сумской области.
Ранее в трех городах Украины прошли митинги из-за пропавших без вести солдат ВСУ. Участники акций протеста на Украине обвинили чиновников в затягивании выплат компенсаций.