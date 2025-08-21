Офис Зеленского хочет заставить Залужного отказаться от участия в выборах

Офис Владимира Зеленского активно пытается повлиять на посла Украины в Великобритании, бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного, чтобы тот отказался от планов участвовать в президентских выборах. Об этом изданию «Страна» сообщили источники в офисе Зеленского.
Согласно информации источников, команда Зеленского настойчиво предлагает Залужному либо воздержаться от участия в выборах вообще, либо баллотироваться в составе партии, поддерживающей Зеленского.
«Источники на Банковой говорят, что (офис Зеленского) проводит большую работу, чтоб убедить Залужного отказаться от идеи идти на выборы (либо идти, но по списку партии Зеленского)», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что высокий уровень популярности Залужного уже давно является причиной беспокойства в офисе Зеленского. Даже после ухода с должности главкома и отъезда в Лондон, Залужный остается под пристальным вниманием, а в Telegram-каналах, связанных с офисом Зеленского, периодически появляются критические публикации в его адрес.
Напомним, что выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентский срок Зеленского формально истек 20 мая 2024 года.