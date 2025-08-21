Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офис Зеленского хочет заставить Залужного отказаться от участия в выборах

Посла Украины в Великобритании пытаются убедить либо не идти на выборы, либо идти в списке партии Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Офис Владимира Зеленского активно пытается повлиять на посла Украины в Великобритании, бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного, чтобы тот отказался от планов участвовать в президентских выборах. Об этом изданию «Страна» сообщили источники в офисе Зеленского.

Согласно информации источников, команда Зеленского настойчиво предлагает Залужному либо воздержаться от участия в выборах вообще, либо баллотироваться в составе партии, поддерживающей Зеленского.

«Источники на Банковой говорят, что (офис Зеленского) проводит большую работу, чтоб убедить Залужного отказаться от идеи идти на выборы (либо идти, но по списку партии Зеленского)», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что высокий уровень популярности Залужного уже давно является причиной беспокойства в офисе Зеленского. Даже после ухода с должности главкома и отъезда в Лондон, Залужный остается под пристальным вниманием, а в Telegram-каналах, связанных с офисом Зеленского, периодически появляются критические публикации в его адрес.

Напомним, что выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентский срок Зеленского формально истек 20 мая 2024 года.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше