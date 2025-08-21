The Economist назвал жест Европы, который понравится Трампу

Трамп утверждал, что за последние шесть месяцев он «разрешил шесть войн». Речь идет о конфликтах Демократической Республики Конго и Руанды, Индии и Пакистана, Азербайджана и Армении, Таиланда и Камбоджи, Ирана и Израиля, а также Египта и Эфиопии (до военных действий там пока не дошло, уточняет The New York Times). Говоря о конфликте России и Украины, Трамп выражал надежду, что его завершение позволит ему «попасть в рай».