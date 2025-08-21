The Economist назвал жест Европы, который понравится Трампу

Журнал сразу отмечает, что повлиять на норвежский Нобелевский комитет, в который входят пять малоизвестных чиновников королевства, вряд ли получится, но Европа могла бы предложить кандидатуру Трампа и уже тем самым расположить американского президента к себе.
Сам Трамп напрямую не заявлял, что хочет получить премию, но и он сам, и его окружение в последнее время неустанно подчеркивают его успехи в миротворческих процессах по всему миру.
Трамп утверждал, что за последние шесть месяцев он «разрешил шесть войн». Речь идет о конфликтах Демократической Республики Конго и Руанды, Индии и Пакистана, Азербайджана и Армении, Таиланда и Камбоджи, Ирана и Израиля, а также Египта и Эфиопии (до военных действий там пока не дошло, уточняет The New York Times). Говоря о конфликте России и Украины, Трамп выражал надежду, что его завершение позволит ему «попасть в рай».
Несколько глав государств уже поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира: по версии Белого дома, это сделали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.
Лауреатами Нобелевской премии мира среди президентов США были Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер (не в президентский срок) и Барак Обама.