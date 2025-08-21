21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому движения ХАМАС. Об этом заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман, сообщает ТАСС.
«Нетаньяху утвердил планы ЦАХАЛ по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС», — проинформировал Гендельман.
Нетаньяху поручил возобновить переговоры по освобождению заложников.
Ранее Нетаньяху заявил в видеообращении, что прибыл в сектор Газа для утверждения планов по захвату города Газа. Он также поручил начать переговоры по освобождению всех заложников. -0-