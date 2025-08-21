«Россия в НАТО»: союзник Трампа озвучил шокирующий план ради мира

Влиятельный конгрессмен-республиканец и один из главных союзников президента США Дональда Трампа Мэтт Гетц выступил с сенсационным предложением — использовать возможность вступления России в НАТО в качестве главного «пряника» для заключения мира на Украине на американских условиях. Такую идею он озвучил в эфире своей программы на телеканале One America News (OAN).