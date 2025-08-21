Ричмонд
Трамп запустил новый «таймер» по урегулированию конфликта на Украине

Ясность в вопросе мирного урегулирования на Украине появится в ближайшие две недели. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Тодда Старнса.

Источник: Life.ru

«Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придётся выбрать другой подход, но посмотрим», — сказал он.

Ранее британская пресса сообщила, что американский лидер собирается на время отстраниться от участия в переговорах по разрешению украинского кризиса. Таким образом он хочет дать пространство для двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

