Трамп запустил новый «таймер» по урегулированию конфликта на Украине

«Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придётся выбрать другой подход, но посмотрим», — сказал он.
Ранее британская пресса сообщила, что американский лидер собирается на время отстраниться от участия в переговорах по разрешению украинского кризиса. Таким образом он хочет дать пространство для двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
