Полторы сотни российских бойцов отразили атаку 2000 солдат ВСУ

Почти 150 российских военнослужащих отбили около 20 атак украинских войск за четверо суток в Кучеровом Яре в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, бойцы ВС РФ отразили атаку 2000 солдат ВСУ. Им удалось удержать результат прорыва, что в дальнейшем помогло российским дроноводам.

Канал пишет, что военные, отражавшие удар многократно превосходящих сил противника, смогли дождаться подкрепления и соединились с другими частями Вооруженных сил России.

Участок в 10 километров от Федоровки до Кучерова Яра на Красноармейском (Покровском) направлении находится под контролем российских войск, отмечает издание.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает подразделения к Красноармейску (украинское название — Покровск) из-под Харькова для восполнения потерь.

Для ликвидации российского плацдарма украинское командование бросило в бой свои наиболее боеспособные части, включая силы спецопераций, десантников и нацбаты, общей численностью до 2000 человек, писал ранее Mash.

