Трамп заявил, что сам пойдет ночью патрулировать улицы Вашингтона с полицией

«Сегодня вечером я буду на улице. Вместе с полицией и военными, конечно же», — сказал он в интервью радиоведущему Тодду Старнсу.

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня ночью сам с полицией будет патрулировать улицы Вашингтона в рамках инициированной им борьбы с преступностью, сообщает ТАСС.

Ранее Трамп заявил о переброске в Вашингтон бойцов Национальной гвардии США для борьбы с преступностью. Он также перевел полицию города под управление федерального правительства, допустив при этом, что в случае необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы. Отмечалось, что за неделю, прошедшую с момента объявления о развертывании подразделений Нацгвардии в Вашингтоне, в столице было арестовано около 300 человек. -0-

