Трамп заявил, что сам пойдет ночью патрулировать улицы Вашингтона с полицией

Ранее Трамп заявил о переброске в Вашингтон бойцов Национальной гвардии США для борьбы с преступностью. Он также перевел полицию города под управление федерального правительства, допустив при этом, что в случае необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы. Отмечалось, что за неделю, прошедшую с момента объявления о развертывании подразделений Нацгвардии в Вашингтоне, в столице было арестовано около 300 человек. -0-