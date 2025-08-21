В Госдуме предупредили о ядерном ответе на удары по территории России

«Если вдруг, не дай бог, будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, отвечать будут, может быть, даже не “Орешником”, а тактическим ядерным оружием. Или если какая-то страна Евросоюза нанесёт удар по России, тогда будет ответ уже ядерный», — заявил парламентарий.
Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что для усиления обороноспособности страны необходимы ракеты, способные поражать цели в европейской части России на расстоянии до 2 тысяч километров, назвав это ключевым элементом безопасности. По его словам, Россия должна осознавать угрозу таких ракет, включая не только малой, но и средней и средней-большой дальности.