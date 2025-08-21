В Госдуме предупредили о ядерном ответе на удары по территории России

«Если вдруг, не дай бог, будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, отвечать будут, может быть, даже не “Орешником”, а тактическим ядерным оружием. Или если какая-то страна Евросоюза нанесёт удар по России, тогда будет ответ уже ядерный», — заявил парламентарий.