Клинтон винят в причастности к делу о якобы вмешательстве РФ в выборы США

Правозащитная организация Democracy Restored потребовала проверить бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на возможную причастность к якобы «российскому вмешательству» в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Жалоба была направлена в коллегию адвокатов штата Арканзас.
По утверждению организации, в недавно рассекреченных документах содержатся сведения о том, что Клинтон якобы одобрила план своего советника по распространению недостоверной информации с целью дискредитации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
«Эти данные требуют проверки пригодности Клинтон к членству в коллегии адвокатов Арканзаса», — говорится в обращении.
В документе также указывается, что действия экс-госсекретаря могут рассматриваться как нарушение норм профессиональной этики, связанные с «ущербом правосудию» и «нечестностью».
Ранее сообщалось, что в США рассекретили письма о фабрикации данных о вмешательстве РФ в выборы.