Клинтон винят в причастности к делу о якобы вмешательстве РФ в выборы США

Жалоба была направлена в коллегию адвокатов штата Арканзас.

Источник: Аргументы и факты

Правозащитная организация Democracy Restored потребовала проверить бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на возможную причастность к якобы «российскому вмешательству» в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Жалоба была направлена в коллегию адвокатов штата Арканзас.

По утверждению организации, в недавно рассекреченных документах содержатся сведения о том, что Клинтон якобы одобрила план своего советника по распространению недостоверной информации с целью дискредитации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

«Эти данные требуют проверки пригодности Клинтон к членству в коллегии адвокатов Арканзаса», — говорится в обращении.

В документе также указывается, что действия экс-госсекретаря могут рассматриваться как нарушение норм профессиональной этики, связанные с «ущербом правосудию» и «нечестностью».

Ранее сообщалось, что в США рассекретили письма о фабрикации данных о вмешательстве РФ в выборы.

