В Испании закрывают пляжи из-за нашествия ядовитых морских слизней

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристам запретили заходить в воду на участке побережья Коста-Бланка в Испании из-за нашествия ядовитых морских слизней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

«Туристам запретили заходить в воду на участке побережья протяженностью более 11 км из-за редких морских существ, чей укус может оказаться фатальным», — пишет издание.

В мэрии города Гуардамар-дель-Сегура подтвердили, что запрет заходить в море остается в силе до последующего уведомления.

Отмечается, что морской слизень, или «голубой дракон», — это моллюск яркого окраса, обитающий в теплых водах. Его укус может вызывать у человека тошноту, острую аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока.

Ранее появлялись сообщения о появлении «голубых драконов» в море у острова Пхукет, где слизня заметили впервые после двухлетнего отсутствия. -0-