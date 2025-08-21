Старшего офицера отдела связи ВСУ Демченко ликвидировали при ударе

Старший офицер отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковник Роман Демченко был ликвидирован при ударе на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«В украинских ресурсах распространили сообщение о гибели подполковника ВСУ Демченко Романа Андреевича. Он был старшим офицером отдела связи и кибербезопасности штаба 121 отдельного полка связи», — уточнил собеседник агентства.
Он также добавил, что основной задачей этого подразделения является обеспечение связи оперативного командования «Восток» ВСУ.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО ликвидировали сына маньяка Чикатило. Юрий Чикатило погиб в Харьковской области.