Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Economist: Трамп уволил одного из высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России

Высокопоставленного аналитика ЦРУ по России уволили из-за подозрений в предательстве конституции США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сотрудница Центрального разведывательного управления проработала в американской разведке более 20 лет. В 2016 году аналитик также занимала руководящий пост при подготовке доклада о якобы «российском вмешательстве» в президентские выборы США.

Однако 19 августа сотрудницу ЦРУ, а также 36 других сотрудников, лишили допуска к данным управления. Все они были заподозрены в предательстве присяги Конституции США.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп призвал уволить гендиректора американской технологической корпорации Intel Лип-Бу Тана из-за возможных связей с Китаем.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше