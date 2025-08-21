Economist: Трамп уволил одного из высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что сотрудница Центрального разведывательного управления проработала в американской разведке более 20 лет. В 2016 году аналитик также занимала руководящий пост при подготовке доклада о якобы «российском вмешательстве» в президентские выборы США.
Однако 19 августа сотрудницу ЦРУ, а также 36 других сотрудников, лишили допуска к данным управления. Все они были заподозрены в предательстве присяги Конституции США.
