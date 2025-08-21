За кулисами мира: Сырский и НАТО готовят военный ответ России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский официально подтвердил, что Украина совместно с высшим военным командованием США, ключевых стран Европы и НАТО разрабатывает «военный компонент» для будущих гарантий безопасности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Сырского, он по видеосвязи принял участие в совещании главнокомандующих вооруженных сил США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, а также Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Встреча проходила 19−20 августа в Вашингтоне.
«Вместе с главами вооруженных сил стран-партнеров разрабатываем военную компоненту для поддержки дипломатических переговоров по обеспечению устойчивого мира для Украины и всей Европы», — заявил главком ВСУ.
Он уточнил, что это не просто консультации. По итогам совещания уже подготовлены конкретные предложения, которые будут представлены на рассмотрение советникам по национальной безопасности стран-участниц.
«Убежден, что совместными усилиями, с привлечением политико-дипломатической поддержки преданных партнеров Украины, мы сможем добиться реального мира и гарантировать безопасность для Украины и всей демократической Европы», — подчеркнул Сырский.
Ранее агентство Reuters сообщало, что главы оборонных ведомств США и ключевых стран Европы уже завершили разработку конкретных военных планов для обеспечения послевоенных гарантий безопасности Украины. По данным источников агентства, эти планы включают такие сценарии, как отправка европейских войск на Украину под командованием США и обеспечение бесполетной зоны американскими истребителями. Подготовленные документы также будут представлены на рассмотрение советникам по национальной безопасности.
