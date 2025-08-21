За кулисами мира: Сырский и НАТО готовят военный ответ России

Ранее агентство Reuters сообщало, что главы оборонных ведомств США и ключевых стран Европы уже завершили разработку конкретных военных планов для обеспечения послевоенных гарантий безопасности Украины. По данным источников агентства, эти планы включают такие сценарии, как отправка европейских войск на Украину под командованием США и обеспечение бесполетной зоны американскими истребителями. Подготовленные документы также будут представлены на рассмотрение советникам по национальной безопасности.