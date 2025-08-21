Ричмонд
В США назвали два варианта завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может быть завершен путём подписания трёхстороннего соглашения с участием России, Украины и Соединённых Штатов. Соответствующую информацию, со ссылкой на свои источники, распространило международное агентство Reuters.

«Если Россия и Украина смогут договориться, то существуют различные варианты официального соглашения, в том числе возможное трёхстороннее соглашение между Россией, Украиной и США, которое будет признано Советом Безопасности ООН», — говорится в статье.

В качестве альтернативного сценария окончания боевых действий рассматривается возобновление переговорного процесса на основе условий, о которых стороны договорились в Стамбуле в 2022 году. В основе тех договорённостей лежал принцип постоянного нейтрального статуса Украины. В обмен на это Киеву должны были быть предоставлены гарантии безопасности со стороны всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию и Соединённые Штаты Америки.

Ранее Life.ru писал, что после саммита в Вашингтоне 18 августа президент США Дональд Трамп объявил о подготовке встречи Путина и Зеленского. Позже он подтвердил, что работа над этим активно ведётся. Белоруссия и Венгрия готовы провести саммит, а Швейцария гарантировала иммунитет российскому лидеру. Сам Трамп решил пока отстраниться от переговоров.

