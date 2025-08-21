В США назвали два варианта завершения конфликта на Украине

В качестве альтернативного сценария окончания боевых действий рассматривается возобновление переговорного процесса на основе условий, о которых стороны договорились в Стамбуле в 2022 году. В основе тех договорённостей лежал принцип постоянного нейтрального статуса Украины. В обмен на это Киеву должны были быть предоставлены гарантии безопасности со стороны всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию и Соединённые Штаты Америки.