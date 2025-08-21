Президент Совета молодежи за развитие Сахеля Исмаэль Савдаго заявил, что президент Франции Эмануэль Макрон, позволяя себе резко высказываться о России, пытается скрыть колониальное прошлое самой Франции и потерю влияния страны в Африке, сообщает РИА «Новости».
Савдаго сказал, что Франция придерживается неоколониального курса, а Россия «всегда протягивала руку тем, кто борется за свой суверенитет».
Риторика Макрона, по словам эксперта, «вписывается в колониальную традицию».
