Эксперт: Макрон стремится скрыть колониальное прошлое теряющей влияние Франции

Президент Совета молодежи за развитие Сахеля Исмаэль Савдаго заявил, что президент Франции Эмануэль Макрон, позволяя себе резко высказываться о России, пытается скрыть колониальное прошлое самой Франции и потерю влияния страны в Африке, сообщает РИА «Новости».