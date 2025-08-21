Берлин не откажется от расследования подрыва «Северных потоков» ради поддержки Киева

«Мы стоим на стороне Украины. Мы и дальше будем стоять на стороне Украины, но для меня важно, что Германия является правовым государством, и что преступления, совершённые в нашей юрисдикции, также должны последовательно расследоваться», — заявила чиновница, отвечая на вопрос о том, как арест подозреваемого в организации диверсии скажется на отношениях Берлина и Киева.
Напомним, сегодня в Италии задержали украинца, которого подозревают в организации диверсии на «Северных потоках». Сообщается, что он был на отдыхе со своей семьёй и не оказывал сопротивления правоохранителям.
Сама диверсия произошла ещё 26 сентября 2022 года. В ЕС инициировали расследование, но не делились своими наработками с Россией, несмотря на многочисленные запросы. При этом сообщалось, что следователи из разных европейских стран не сотрудничали друг с другом и даже специально мешали расследованию.