Названа причина решения Трампа временно отстраниться от Украины

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян предположил, что президент США Дональд Трамп, который планирует на время дистанцироваться от переговоров по Украине, таким образом дает возможность России урегулировать ситуацию в Донбассе. Об этом эксперт высказался в беседе с Ridus.ru.
Аналитик отметил, что Владимир Зеленский категорически отказывается выводить войска из Донбасса. Кроме того, недавно европейские СМИ проинформировали, что Киев якобы согласен заморозить конфликт по линии боевого разграничения.
По мнению политолога, главное на сегодня противоречие заключается именно в этом.
Вероятно, Трамп желает, чтобы Россия сама решила этот вопрос, добавил он.
Как Москва будет решать этот вопрос — военным путем или через дипломатию, главу Белого дома не сильно беспокоит, считает американист.
Трамп 21 августа заявил, что США могут изменить свой подход к России и конфликту на Украине примерно через две недели, если станет ясно, что мирное урегулирование невозможно.
В четверг Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт надо завершать. Для этого, по мнению главы киевского режима, нужно давить на Россию.
Ранее британское СМИ написало о желании Трампа на время отстраниться от переговоров.
