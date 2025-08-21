Названа причина решения Трампа временно отстраниться от Украины

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян предположил, что президент США Дональд Трамп, который планирует на время дистанцироваться от переговоров по Украине, таким образом дает возможность России урегулировать ситуацию в Донбассе. Об этом эксперт высказался в беседе с Ridus.ru.