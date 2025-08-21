Итальянские СМИ раскрыли имя арестованного по делу о «Северных потоках» украинца

Задержанного в Италии по подозреваемого в причастности к диверсии на «Северных потоках» украинца зовут Сергей Кузнецов. Информацию о мужчине раскрыло издание Corriere della Sera.
Вечером в среду, 20 августа, правоохранительные органы Италии арестовали 49-летнего украинского гражданина в провинции Римини на Адриатическом побережье, где мужчина отдыхал вместе с семьей.
Согласно изданию, гражданин Украины во время отдыха использовал свои данные для регистрации в гостинице, что помогло определить его местоположение и задержать.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Wall Street Journal, что задержанный Сергей Кузнецов является отставным капитаном ВСУ. Ранее мужчина также служил в Службе безопасности Украины.