Итальянские СМИ раскрыли имя арестованного по делу о «Северных потоках» украинца

Задержанного по делу о подрыве «Северных потоков» украинца зовут Сергей Кузнецов.

Источник: Комсомольская правда

Задержанного в Италии по подозреваемого в причастности к диверсии на «Северных потоках» украинца зовут Сергей Кузнецов. Информацию о мужчине раскрыло издание Corriere della Sera.

Вечером в среду, 20 августа, правоохранительные органы Италии арестовали 49-летнего украинского гражданина в провинции Римини на Адриатическом побережье, где мужчина отдыхал вместе с семьей.

Согласно изданию, гражданин Украины во время отдыха использовал свои данные для регистрации в гостинице, что помогло определить его местоположение и задержать.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Wall Street Journal, что задержанный Сергей Кузнецов является отставным капитаном ВСУ. Ранее мужчина также служил в Службе безопасности Украины.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
