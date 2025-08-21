Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленную сотрудницу ЦРУ, курировавшую вопросы по России, утверждает The Economist.
Уволены были, по меньшей мере, три сотрудника, обвинявших Россию во «вмешательстве в президентские выборы в пользу Трампа», говорится в публикации.
Российские политические деятели неоднократно заявляли, что обвинения США во «вмешательстве» страны в выборы бездоказательны.
