СМИ: Трамп уволил высокопоставленную сотрудницу ЦРУ, занимавшуюся Россией

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленную сотрудницу ЦРУ, курировавшую вопросы по России, утверждает The Economist.

Уволены были, по меньшей мере, три сотрудника, обвинявших Россию во «вмешательстве в президентские выборы в пользу Трампа», говорится в публикации.

Российские политические деятели неоднократно заявляли, что обвинения США во «вмешательстве» страны в выборы бездоказательны.

Читайте материал «ВС РФ освободили Александро-Шультино в ДНР».

