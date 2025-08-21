Ричмонд
В Австрии потребовали добиться ясности насчёт диверсии на «Северных потоках»

Австрийский евродепутат Гаральд Вилимски потребовал приостановить финансовую помощь Украине до завершения расследования причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток». С таким заявлением политик от правой Партии свободы (АПС) выступил в четверг.

Источник: Life.ru

Вилемски настаивает на проведении полного расследования для выяснения степени вовлечённости Украины в диверсию и возможной роли Владимира Зеленского. Он указал на появившиеся ранее сообщения о том, что экс-комик мог знать о подготовке взрывов.

«Пока на эти вопросы не будут даны окончательные ответы, ни одного евро больше не должно направляться на Украину. Я призываю Еврокомиссию немедленно добиваться полной прозрачности и требовать от Украины раскрытия всех соответствующих документов», — приводятся слова евродепутата.

Евродепутат выразил недоумение, что, несмотря на появлявшиеся данные о причастности украинских военных, финансовые потоки в адрес Киева продолжались без каких-либо последствий.

Напомним, 26 сентября 2022 года произошли взрывы на газопроводах «Северный поток», а Россия не была допущена к расследованию инцидента. Германия возложила вину на некоего «украинского дайвера». Президент России Владимир Путин заявил, что за диверсией стоят спецслужбы США, добавив, что в Евросоюзе осведомлены об истинных причинах, но предпочитают замалчивать правду. Сегодня стало известно, что гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов, задержали в Италии во время отдыха. Ранее он служил в Службе безопасности Украины (СБУ).

