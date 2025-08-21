Напомним, 26 сентября 2022 года произошли взрывы на газопроводах «Северный поток», а Россия не была допущена к расследованию инцидента. Германия возложила вину на некоего «украинского дайвера». Президент России Владимир Путин заявил, что за диверсией стоят спецслужбы США, добавив, что в Евросоюзе осведомлены об истинных причинах, но предпочитают замалчивать правду. Сегодня стало известно, что гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов, задержали в Италии во время отдыха. Ранее он служил в Службе безопасности Украины (СБУ).