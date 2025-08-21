Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над Газой

Правительство Израиля санкционировало военную операцию, целью которой является установление полного контроля над сектором Газа и ликвидация группировки ХАМАС. Официальное подтверждение этой информации предоставил советник премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Источник: Life.ru

«Нетаньяху утвердил планы ЦАХАЛ по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому террористической организации ХАМАС», — заявил он.

По словам представителя офиса премьер-министра, утверждённый план действий армии направлен на достижение поставленных стратегических целей.

Напомним, накануне, 20 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление на сектор Газа, войска которого уже выдвинулись к границам города. Для поддержки операции на этой неделе будет мобилизовано около 60 тысяч резервистов, а ещё 20 тысяч присоединятся позднее. Представитель командования отметил, что военные принимают меры для обеспечения безопасного вывода мирных жителей из опасных районов.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше