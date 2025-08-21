Ричмонд
Карни обсудил с Трампом торговые отношения и украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили двухсторонние торговые отношения, заявили в офисе Карни.

Еще одной темой стало урегулирование украинского конфликта.

Стороны также обсудили взаимодействие в сфере безопасности и договорились еще раз поговорить в ближайшее время.

ВС РФ освободили Александро-Шультино в ДНР

Достоверные новости всегда под рукой

