Карни обсудил с Трампом торговые отношения и украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили двухсторонние торговые отношения, заявили в офисе Карни.
Еще одной темой стало урегулирование украинского конфликта.
Стороны также обсудили взаимодействие в сфере безопасности и договорились еще раз поговорить в ближайшее время.
