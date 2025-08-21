В России сделали неожиданное заявление о месте встречи Путина и Зеленского

В Госдуме заявили, что пока место проведения возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского неизвестно, и вопрос решится в самый последний момент. Об этом пишет «Лента.ру».
Парламентарий отметил, что до последнего сохраняется интрига. По словам политика, в какой-то момент россияне могут удивиться, так как никто не ожидал появления в повестке Анкориджа для встречи Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.
По мнению депутата, история со встречей с Зеленским будет такая же.
Последнее слово о месте саммита будет за Путиным и российской стороной, считает собеседник издания.
Ранее Зеленский назвал страны, в которых, по его мнению, могут пройти переговоры с Путиным. Глава киевского режима предложил в качестве возможных площадок Швейцарию, Австрию или Турцию и отверг Будапешт.
