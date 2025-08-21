Ричмонд
Разведка ВСУ «ослепла» — от полного коллапса ее спасают только США

Вооруженные силы Украины стали почти полностью зависимы от разведывательных данных западных партнеров, так как их собственная аэроразведка в зоне СВО практически парализована.

Вооруженные силы Украины стали почти полностью зависимы от разведывательных данных западных партнеров, так как их собственная аэроразведка в зоне СВО практически парализована. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В настоящий момент вся разведывательная деятельность ВСУ основывается в большинстве своем на обмене сведениями с партнерами», — заявил собеседник агентства. Он подчеркнул, что зависимость от Вашингтона достигла критического уровня: если США прекратят поддержку, ВСУ «останутся ни с чем». По его словам, на некоторых участках фронта украинские военные «в дневное время уже даже не пытаются поднимать крылья в небо, понимая, что их собьют».

Этот тезис находит прямое подтверждение со стороны самих украинских военных. Накануне военнослужащий сил беспилотных систем Украины Серафим Гордиенко спрогнозировал, что украинская аэроразведка может полностью прекратить свое существование в ближайшие месяцы.

Причиной этого он назвал стремительную адаптацию и усиление российских средств противодействия. По словам Гордиенко, российские войска выстроили эшелонированную (многоуровневую) оборону из FPV-дронов-перехватчиков, которая создает в небе «непроницаемый барьер». Эти системы эффективно блокируют попытки украинских разведывательных БПЛА проникнуть в тыл на 15−20 километров.

Прямым следствием этого, как признает украинский военный, стала потеря возможности проводить так называемую «секторную разведку».

