Рада признала государственными награды, учрежденные националистами Украины

В Верховной раде Украины приняли закон о национальной памяти, который признает государственными награды, которые были учреждены украинскими националистическими организациями в XX веке, в частности, сотрудничавшими с нацистами. Текст документа опубликован на сайте Рады.
Речь идет о наградах, которые учрежденных Украинской народной республикой (УНР) и Украинским главным освободительным советом (УГВР).
«Награды, учрежденные УНР и УГВР, которыми до 1991 года награждали борцов за независимость Украины в XX веке, признаются государственными наградами Украины», — говорится в сообщении.
УНР учредили в ноябре 1917 года и она фактически прекратила существовать после того, как Красная армия заняла территории Украины. При этом формально она продолжала действовать в изгнании.