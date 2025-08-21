Ричмонд
Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по России

Сотрудница проработала в ведомстве более 20 лет.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил в отставку аналитика из Центрального разведывательного управления (ЦРУ), специализирующегося на российских вопросах. Об этом сообщает со ссылкой на источники издание The Economist.

По информации издания, сотрудница проработала в ведомстве более 20 лет.

«19 августа ее карьера резко оборвалась, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, лишила ее допуска, а также 36 других действующих и бывших сотрудников, обвинив их в “предательстве присяги Конституции”», — говорится в публикации.

The Economist также сообщает, что Шелби Пирсон и Винь Нгуен, являющиеся авторами доклада о якобы вмешательстве России в выборы в США, также могли лишиться своих должностей по приказу Дональда Трампа.

В июле 2025 года ФБР инициировало расследование в отношении экс-руководителя ЦРУ Джона Бреннана и бывшего главы ФБР Джеймса Коми, чтобы выявить их участие в распространении в 2016 году теории о якобы связи между главой Белого дома Дональдом Трампом и Россией.

