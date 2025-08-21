Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил в отставку аналитика из Центрального разведывательного управления (ЦРУ), специализирующегося на российских вопросах. Об этом сообщает со ссылкой на источники издание The Economist.
По информации издания, сотрудница проработала в ведомстве более 20 лет.
«19 августа ее карьера резко оборвалась, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, лишила ее допуска, а также 36 других действующих и бывших сотрудников, обвинив их в “предательстве присяги Конституции”», — говорится в публикации.
The Economist также сообщает, что Шелби Пирсон и Винь Нгуен, являющиеся авторами доклада о якобы вмешательстве России в выборы в США, также могли лишиться своих должностей по приказу Дональда Трампа.