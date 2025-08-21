Премьер Чехии назвал вопрос о размещении иностранных войск в Украине преждевременным

В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск в Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для Киева будут опираться на работу «коалиции желающих», которая может включать многонациональные силы.