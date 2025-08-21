Премьер Чехии назвал вопрос о размещении иностранных войск в Украине преждевременным

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос об участии Чехии в размещении иностранных войск в Украине носит преждевременный характер, поскольку мира в Украине еще нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление чешского премьера Петра Фиалы.
«У нас пока нет мира в Украине. У нас даже нет сформулированного пути к нему, мы его ищем, поэтому пока преждевременно говорить о миротворческих силах (в Украине. — Прим. БЕЛТА) и участии в них Чехии. Мы не знаем, каким способом будет сконструирована возможная международная миссия», — сказал Фиала, слова которого привело агентство ЧТК.
Премьер отметил, что задачей возможной миссии будет не обеспечение мира, а гарантия согласованного мира.
В четверг в интервью ЧТК чешский президент Петр Павел объявил, что в случае достижения договоренности о размещении в Украине миротворческих сил Чехия могла бы и должна быть в их составе, поскольку она — активный участник миротворческого процесса.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск в Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для Киева будут опираться на работу «коалиции желающих», которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО в Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. -0-