Трамп начал чистки в ЦРУ из-за ложного доклада о вмешательстве РФ в американские выборы

Уволенная сотрудница провела более 20 лет в разведывательной службе и в 2016 году руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Своей должности она лишилась 19 августа, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки, аннулировала допуски её и 36 других действующих и бывших сотрудников к государственной тайне, обвинив их в предательстве присяги конституции.