Трамп начал чистки в ЦРУ из-за ложного доклада о вмешательстве РФ в американские выборы

Уволенная сотрудница провела более 20 лет в разведывательной службе и в 2016 году руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Своей должности она лишилась 19 августа, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки, аннулировала допуски её и 36 других действующих и бывших сотрудников к государственной тайне, обвинив их в предательстве присяги конституции.
Кадровые чистки затронули и самих авторов вышеупомянутого доклада о вмешательстве России в выборы — Шелби Пирсона и Винь Нгуена, которые также принадлежат к числу высокопоставленных сотрудников разведки.
Ранее Life.ru писал, что экс-президент США Барак Обама докладом о вмешательстве РФ в выборы хотел подставить Дональда Трампа. В этом бывшего американского лидера обвинил глава ЦРУ, сославшись на отчёт, который выявил нарушения в докладе разведки о якобы попытках РФ вмешаться в президентские выборы 2016 года.