Трамп начал чистки в ЦРУ из-за ложного доклада о вмешательстве РФ в американские выборы

Президент США Дональд Трамп принял решение уволить одного из ведущих аналитиков американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), специализировавшегося на России. Об этом сообщило издание The Economist.

Источник: Life.ru

Уволенная сотрудница провела более 20 лет в разведывательной службе и в 2016 году руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Своей должности она лишилась 19 августа, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки, аннулировала допуски её и 36 других действующих и бывших сотрудников к государственной тайне, обвинив их в предательстве присяги конституции.

Кадровые чистки затронули и самих авторов вышеупомянутого доклада о вмешательстве России в выборы — Шелби Пирсона и Винь Нгуена, которые также принадлежат к числу высокопоставленных сотрудников разведки.

Ранее Life.ru писал, что экс-президент США Барак Обама докладом о вмешательстве РФ в выборы хотел подставить Дональда Трампа. В этом бывшего американского лидера обвинил глава ЦРУ, сославшись на отчёт, который выявил нарушения в докладе разведки о якобы попытках РФ вмешаться в президентские выборы 2016 года.

ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
