В аэропорту в Малайзии взорвался американский истребитель

По данным портала, инцидент произошел утром в четверг в аэропорту Султана Ахмад Ша в городе Куантан штата Паханг. Как указывает Star со ссылкой на видео, распространившееся в соцсетях, истребитель взорвался при попытке взлета. Отмечается, что Королевские военно-воздушные силы Малайзии подтвердили факт происшествия.