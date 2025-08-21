В ФБР не стали комментировать задержание украинца по делу о «Северных потоках»

Федеральное бюро расследований США не стало комментировать задержание гражданина Украины по подозрению в причастности к диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщает ТАСС.
«Мы направляем вас к властям Германии», — говорится в заявлении ФБР, направленном в ответ на запрос агентства прокомментировать информацию о задержании.
Источник сообщает, что Минюст США также пока не ответил на просьбу ТАСС уточнить информацию о взаимодействии с руководством Италии по данному вопросу.
Ранее KP.RU сообщал, что итальянские правоохранительные органы по запросу федеральной прокуратуры Германии вечером в среду, 20 августа, задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, который подозревается причастности к подрыву «Северных потоков» в 2022 году.