В ФБР не стали комментировать задержание украинца по делу о «Северных потоках»

ФБР призвало обратиться к властям Германии для получения информации о задержании в Италии украинца по делу о подрыве «Северных потоков».

Источник: Комсомольская правда

Федеральное бюро расследований США не стало комментировать задержание гражданина Украины по подозрению в причастности к диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы направляем вас к властям Германии», — говорится в заявлении ФБР, направленном в ответ на запрос агентства прокомментировать информацию о задержании.

Источник сообщает, что Минюст США также пока не ответил на просьбу ТАСС уточнить информацию о взаимодействии с руководством Италии по данному вопросу.

Ранее KP.RU сообщал, что итальянские правоохранительные органы по запросу федеральной прокуратуры Германии вечером в среду, 20 августа, задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, который подозревается причастности к подрыву «Северных потоков» в 2022 году.

