The Economist раскрыл способ влияния Европы на Трампа в украинском вопросе

Президент США Дональд Трамп стремится к получению Нобелевской премии мира, и Европа могла бы использовать это как инструмент влияния на него в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет The Economist.
Издание отмечает, что оказать реальное воздействие на Норвежский Нобелевский комитет, в состав которого входят пять малоизвестных чиновников, практически невозможно. Тем не менее европейские страны могли бы выдвинуть кандидатуру Трампа, чтобы расположить его к сотрудничеству.
Трамп и его окружение напрямую не заявляли о желании получить премию, однако регулярно подчеркивают его достижения в миротворческих процессах по всему миру.
Ранее издание Dagens Næringsliv сообщало, что Трамп неоднократно поднимал вопрос Нобелевской премии мира в разговоре со Столтенбергом.