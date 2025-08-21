Ричмонд
Посол Барбин: Дания поспешно свернула расследование по делу о «Северных потоках»

Дания поспешила свернуть расследование подрыва «Северных потоков», чтобы не дать России узнать правду об исполнителях и организаторах диверсии.

Источник: Комсомольская правда

Дания поспешно свернула расследование по делу о подрыве «Северных потоков», о чем свидетельствует задержание подозреваемого в координации диверсии. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

«Вместо объективного расследования в Дании была сознательно сформирована благодатная почва для спекуляций, которые позволяли напустить туману в отношении предельно очевидных вещей: взрывы газопроводов были выгодны не России, а ее противникам», — заявил дипломат в интервью телеканалу TV2.

Барбин подчеркнул, что главной целью Дании было не дать возможность РФ и другим странам узнать правду о подрывах «Северных потоков», раскрыв организаторов, спонсоров и исполнителей диверсии.

Ранее KP.RU сообщал, что в Италии был задержан подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков» в 2022 году гражданин Украины Сергей Кузнецов.

