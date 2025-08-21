Глава МИД Венгрии назвал торговое соглашение с США невыгодным

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое торговое соглашение о пошлинах между США и Европой является выгодной сделкой для Америки и очень плохой для Европы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят пошлину 15% на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около $750 млрд к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее $40 млрд, а также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
«Европейско-американское соглашение о тарифах выгодно США и плохо для Европы. Руководители Еврокомиссии неоднократно демонстрировали свою полную некомпетентность на переговорах: Дональд Трамп и правительство США одержали крупную победу, фактически съев на завтрак делегацию Брюсселя на переговорах», — написал Сийярто в соцсети Facebook.
Он отметил, что европейские товары до сих пор облагались пошлиной в 2−3%, теперь будут облагаться пошлиной в 15%, в то время как американцы до сих пор платили 10% наценки, а теперь тариф стал нулевым, подчеркнув, что это «выгодная сделка для американцев и очень плохая для Европы», а ЕК и ее председатель Урсула фон дер Ляйен «нанесли очередной удар по европейской экономике».
«Мы стремимся максимально оградить венгерскую экономику от последствий некомпетентности Еврокомиссии, поэтому продолжаем консультироваться со стратегическими компаниями-партнерами по мерам защиты промышленности и сохранения рабочих мест», — сообщил Сийярто. -0-