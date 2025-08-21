Лула да Силва опроверг данные о наличии у него двойников и о клонировании

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что против него ведётся целенаправленная кампания дезинформации, призванная подорвать его репутацию. По его словам, в стране «работает фабрика лжи», которая распространяет абсурдные слухи — вплоть до утверждений о его смерти или о том, что нынешний глава государства является клоном.