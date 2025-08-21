Лула да Силва опроверг данные о наличии у него двойников и о клонировании

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что против него ведётся целенаправленная кампания дезинформации, призванная подорвать его репутацию. По его словам, в стране «работает фабрика лжи», которая распространяет абсурдные слухи — вплоть до утверждений о его смерти или о том, что нынешний глава государства является клоном.
Лула напомнил о видео, где он, в возрасте 79 лет, бегом поднимается по лестнице резиденции, чтобы встретить президента Эквадора Даниэля Нобоа, подчеркнув, что даже этот момент стал поводом для выдумок о «двойниках».
С иронией комментируя ситуацию, бразильский лидер отметил, что слухи делают его «уже пятым Лулой да Силва» и выразил надежду дожить до 120 лет. Он подчеркнул, что подобные фейки распространяются потому, что его политические противники недовольны его намерением участвовать в следующих президентских выборах в 2026 году.
Лула да Силва напомнил, что его первое президентство уже стало причиной напряжения среди конкурентов, а два последовательных срока усилили их недовольство. Третий срок, который он занимает сейчас, ещё больше обострил политическую обстановку.
Ранее врачи диагностировали президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве лабиринтит — воспаление внутреннего уха.