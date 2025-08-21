Reuters: Россия продолжит СВО, если Украина не откажется от Донбасса

Россия требует от Украины полного отказа от Донбасса, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Если Киев не примет это условие, российская спецоперация продолжится. А если сторонам удастся договориться — они могут зафиксировать соглашение в виде трехсторонней сделки с участием США или вернуться к формату Стамбульского договора 2022 года. Киев для завершения конфликта требует от Запада гарантий безопасности, и возможные варианты уже подготовлены. Среди них — размещение на Украине европейских сил под руководством США, но Москва против появления в соседней стране контингента стран НАТО.