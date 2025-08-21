В Министерстве иностранных дел России 21 августа объявили о выходе из арбитражного процесса в рамках Организации Объединенных наций по инциденту с украинскими кораблями в акватории Черного моря. Текст заявления отечественного дипведомства приведен на его официальном сайте.
«Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала… Никакое решение таких “арбитров” не будет иметь юридической силы и не будет признано Российской Федерацией», — подчеркнули в МИД.
Отмечается, что судебное разбирательство в рамках Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года продолжается уже 6 лет по запросу властей Украины, которые обвинили руководство РФ в противоправных действиях по отношению к морякам национальных Военно-морских сил.
Как указали в отечественном дипкорпусе, большинство участников международного арбитража оказались заведомо предвзяты и без оснований поддерживали антироссийские декларации.
Стоит добавить, что связанные с Украиной проблемы регулярно вызывают сбои в работе институтов ООН. Ранее временно исполняющий обязанности постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский отметил, что действия киевского режима усложняют процедуру созыва соответствующих заседаний Совета Безопасности.
