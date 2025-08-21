Румыния готова предоставить свои базы в рамках гарантий безопасности Украины

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Румыния могла бы предоставить свои военные базы союзникам по НАТО в качестве своего вклада в достижение прочного мира в Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Румынии Илие Боложана в интервью телеканалу Antena 1.
Отвечая на вопрос о том, как правительство относится к просьбе европейских лидеров о том, чтобы США разместили истребители F-35 в Румынии в рамках гарантий безопасности, глава правительства подчеркнул, что в ходе переговоров с союзниками об этих гарантиях Румыния «как нельзя более ясно» заявила, что не будет направлять войска в Украину.
«А второй вопрос в дискуссиях с нашими союзниками был о том, что, учитывая принадлежность Румынии к НАТО, наши военные базы, которые и сегодня управляются совместно нашими силами и силами НАТО, могут использоваться войсками НАТО, войсками США, других союзников, — сказал Боложан. — Это мог бы быть, скажем, вклад Румынии в обеспечение поддержки для прочного мира в Украине — предоставление наших военных баз в распоряжение союзников по НАТО».
Минобороны Румынии выступило 21 августа с заявлением, в котором утверждалось, что «Румыния в курсе и будет участвовать во всех решениях союзников относительно гарантий безопасности». «Военно-воздушная инфраструктура Румынии представляет собой сильный элемент на восточном фланге Североатлантического альянса по сдерживанию и обороне», — подчеркивалось в нем.
18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО в Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта. −0-