Румыния готова предоставить свои базы в рамках гарантий безопасности Украины

«А второй вопрос в дискуссиях с нашими союзниками был о том, что, учитывая принадлежность Румынии к НАТО, наши военные базы, которые и сегодня управляются совместно нашими силами и силами НАТО, могут использоваться войсками НАТО, войсками США, других союзников, — сказал Боложан. — Это мог бы быть, скажем, вклад Румынии в обеспечение поддержки для прочного мира в Украине — предоставление наших военных баз в распоряжение союзников по НАТО».