Российские силы ПВО за три часа сбили восемь украинских беспилотников над тремя областями

За три часа силы ПВО России сбили восемь украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над Воронежской областью, по два — над Брянской и Белгородской областями.
В Госдуме заявили, что пока место проведения возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского неизвестно, и вопрос решится в самый последний момент.