WSJ: лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа на встрече

Во время встречи в Белом доме 18 августа европейские лидеры около 30 раз выразили благодарность президенту США Дональду Трампу. По данным Wall Street Journal, это произошло в ходе публичных обсуждений, что стало заметным жестом со стороны представителей европейских стран.
Как отмечает WSJ, европейские политики считают, что ключ к расположению Трампа — умение общаться с ним «на одном языке». Такой подход, сопровождающийся, как пишет издание, «болезненными уступками» со стороны Европы, помог смягчить риторику американского лидера и сделать её более дружелюбной по отношению к союзникам по Атлантическому альянсу.
Тем не менее, несмотря на временное улучшение тона диалога, в Европе сохраняются опасения относительно будущего трансатлантических отношений. Эксперты указывают, что неопределённость в политике Вашингтона и переменчивость позиций Белого дома продолжают вызывать серьёзную тревогу среди европейских лидеров.
Ранее сообщалось, что Трамп стремится к получению Нобелевской премии мира, и Европа могла бы использовать это как инструмент влияния на него в вопросе урегулирования конфликта на Украине.