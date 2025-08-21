WSJ: лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа на встрече

Как отмечает WSJ, европейские политики считают, что ключ к расположению Трампа — умение общаться с ним «на одном языке». Такой подход, сопровождающийся, как пишет издание, «болезненными уступками» со стороны Европы, помог смягчить риторику американского лидера и сделать её более дружелюбной по отношению к союзникам по Атлантическому альянсу.