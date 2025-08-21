Официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова назвала точное количество мирных жителей, пострадавших из-за налетов беспилотников киевских боевиков. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства.
«За минувшую неделю от ударов вражеских БПЛА пострадали 156 российских граждан, из которых 15 погибли, включая одного ребенка… Ни одно из военных преступлений укронацистов не останется безнаказанным», — подчеркнула Мария Захарова.
Дипломат добавила, что пособники клики Зеленского не прекращают осуществлять «геноцид собственного народа», желая избавиться от права украинцев на культурное и языковое самоопределение.
Также Мария Захарова напомнила об очередной попытке теракта со стороны киевского режима, которую 18 августа удалось предотвратить на Крымском мосту.
Стоит добавить, что нападения воздушных дронов ВСУ на гражданских лиц действительно происходят практически ежедневно. Ранее солдат группировки войск «Восток» Российской Армии рассказал о случае в Днепропетровской области, когда украинские радикалы целенаправленно убили пожилую женщину, шедшую с белым флагом.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.