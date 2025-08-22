Ричмонд
Европейские фермеры заявили об ущербе от торгового соглашения с США

«Этот односторонний результат не только неоправдан, но и наносит серьезный ущерб сектору, который уже находится под давлением растущих издержек, нормативных ограничений и усиливающейся глобальной конкуренции», — указывается в документе.

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговое соглашение ЕС-США наносит серьезный ущерб сельхозсектору ЕС, говорится в заявлении ассоциации европейских фермеров, сообщает РИА Новости.

«Это соглашение обеспечивает улучшенный доступ к рынку для американской агропродовольственной продукции, в то время как производители ЕС сталкиваются с более высокими пошлинами, которые теперь достигают 15% на ключевые экспортные товары. Этот односторонний результат не только неоправдан, но и наносит серьезный ущерб сектору, который уже находится под давлением растущих издержек, нормативных ограничений и усиливающейся глобальной конкуренции», — указывается в документе. -0-