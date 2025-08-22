Вариантов много: в России сделали заявление о месте проведения саммита с Украиной

«А вы знаете, что до последнего у нас интрига, и в какой-то момент мы можем удивиться, потому что как Анкоридж появился в последний момент на Аляске — никто этого не ожидал Но решать вопрос, я думаю, все равно будет Россия», — пояснил Колесник.