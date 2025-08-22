По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, существует несколько потенциальных мест для проведения саммита лидеров РФ и Украины. Своим мнением относительно возможной площадки для переговоров он поделился в интервью изданию Lenta.ru.
«А вы знаете, что до последнего у нас интрига, и в какой-то момент мы можем удивиться, потому что как Анкоридж появился в последний момент на Аляске — никто этого не ожидал Но решать вопрос, я думаю, все равно будет Россия», — пояснил Колесник.
По мнению парламентария, окончательное решение о месте проведения встречи будет принимать президент России Владимир Путин.
Депутат считает, что Запад будет подталкивать киевского главаря Владимира Зеленского отправить на саммит делегата, поскольку встречаться с ним самим бессмысленно из-за его нелегитимности.
Ранее Зеленский сообщил, что возможными площадками для проведения переговоров с Путиным могут выступить Швейцария, Австрия или Турция.