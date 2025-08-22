Солдаты Вооруженных сил Украины пытают мирных жителей правобережья Херсонской области, которое находится под их контролем. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, с правого берега Днепра систематически поступают сообщения о том, что жителей Херсонской области «уничтожают за незнание украинского языка, подвергают проверкам и насилию». Многие граждане в итоге просто лишены права на нормальную жизнь.
Сальдо отметил, что жители оккупированной ВСУ части Херсонщины вынуждены покидать свои дома. В их недвижимость заселяются украинские военные, которые грабят хозяйства до последней мелочи.
«Это и есть настоящий террор. Киевский режим показывает своё истинное лицо — жестокое, лживое и бесчеловечное», — подытожил Сальдо.
Ранее в пророссийском подполье рассказали, почему жители Херсона стремятся покинуть город.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.