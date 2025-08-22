В районе Тёткино подразделения ВСУ попытались пересечь границу. Штурмовая группа, понеся потери, вернулась на исходные позиции. В соседней Сумской области обнаружен полигон с колумбийскими наёмниками. В их задачи входило сдержать наступление ВС РФ, начавшееся после освобождения Курской области. Рядом с ними находился пункт управления БПЛА, с которого координировались удары по приграничью. В итоге проблему с колумбийцами, на которых жаловались местные жители, решили ВКС РФ. Около 50 иностранцев ликвидировано.