НАБУ провело обыски у представителей СБУ по делу Коломойского

По версии следствия, сведения о расследовании деятельности «Укрнафты» могли попадать к адвокатам бизнесмена через посредника Богдана Якимца. 13 августа Высший антикоррупционный суд выдал разрешение на проведение обысков у нескольких работников спецслужбы, в том числе у начальника одного из управлений Павла Дударя.