НАБУ провело обыски у представителей СБУ по делу Коломойского

По информации издания, поводом для обысков стала информация с телефона бизнесмена Якимца.

Источник: Аргументы и факты

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ, которых подозревают в передаче данных по делу украинского олигарха Игоря Коломойского*, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

По версии следствия, сведения о расследовании деятельности «Укрнафты» могли попадать к адвокатам бизнесмена через посредника Богдана Якимца. 13 августа Высший антикоррупционный суд выдал разрешение на проведение обысков у нескольких работников спецслужбы, в том числе у начальника одного из управлений Павла Дударя.

Основанием для этих действий стали материалы, найденные в телефоне Якимца. Там обнаружили переписку с представителями СБУ, включая Дударя, который имел доступ к делу Коломойского.

Напомним, что в сентябре 2023 года СБУ предъявила Коломойскому* обвинения в мошенничестве и отмывании средств, после чего киевский суд принял решение о его аресте.

Ранее председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук опроверг обвинения СБУ в адрес организации.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.